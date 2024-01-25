"Сирену не включили, и это правильное решение" - Токаев о землетрясении в Алматы
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам сейсмической безопасности заявил, что решение Департамента по чрезвычайным ситуациям не включать сирену было верным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают", - сказал президент.
Он отметил, что при сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра.
"Мощность стихии они итак уже почувствовали на себе. В такой момент главное – снабдить граждан информацией, как действовать дальше: "Можно ли возвращаться в дома?", "Куда идти, чтобы получить помощь?". Поэтому систему оповещения нужно пересмотреть, сделать ее более ориентированной на практические нужды. Технические средства должны обеспечивать своевременное доведение информации до каждого. На этот раз смс-уведомления пришли с опозданием. Во время землетрясения появились и те, кто распространял дезинформацию. Необходимо привлечь к ответственности в соответствии с законом лиц, которые сеяли панику среди людей", – сказал Глава государства.
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