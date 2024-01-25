"Сирену не включили, и это правильное решение" - Токаев о землетрясении в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время совещания по вопросам сейсмической безопасности заявил, что решение Департамента по чрезвычайным ситуациям не включать сирену было верным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сирену не включили, и это правильное решение, в противном случае в городе возникла бы паника. Но надо было обеспечить другие связи с населением. Оповещение должно решать несколько основных задач. И их приоритетность зависит от масштаба угрозы. Однако действующие алгоритмы этого не учитывают", - сказал президент.

Он отметил, что при сильном землетрясении людей волнует вовсе не информация о его физических характеристиках и расположении эпицентра.