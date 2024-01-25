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Токаев дал поручения по работе Ситуационного центра в Алматы

Сегодня, 17:10
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Алматы осмотрел Ситуационный центр города, который позволяет получать информацию о жизни мегаполиса в режиме реального времени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Аким города Ерболат Досаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву, что центр будет эффективным инструментом для принятия качественных решений на основе анализа Big Data и внедрения концепции Open Data.

Центр позволяет собирать и анализировать данные по всем аспектам жизнедеятельности города, информировать население и получать городскими властями обратную связь от жителей. В настоящее время Ситуационный центр Алматы состоит из 53 модулей, охватывающих все сферы жизнедеятельности города. Сбор данных осуществляется от более 50 организаций, а также государственных и городских информационных систем (сайт Бюро национальной статистики, "Карта уголовных правонарушений", "Служба 109", "Единая система видео мониторинга", "Сергек", "Онай", Метрополитен, ДЧС и др.).

Главе государства было доложено, что система включает в себя 4 компонента: цифровые камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, противопожарные системы безопасности, специальные турникеты с Face ID.

"Искусственный интеллект должен служить повышению благосостояния граждан, и, в частности, жителей Алматы. Поэтому я поддерживаю ваши планы по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Это первое. Во-вторых, надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте", – сказал президент Казахстана.

В Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности. Президент во время совещания по вопросам сейсмической безопасности заявил, что решение Департамента по чрезвычайным ситуациям не включать сирену было верным.

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