Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвует на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, передаёт BaigeNews.kz.

От имени принимающей стороны заседание открыл президент России Владимир Путин. Он отметил, что встреча приурочена к 10 летию договора о ЕАЭС, который был подписан 29 мая 2014 года в Астане, и поблагодарил всех участников заседания за тесное сотрудничество и взаимное доверие.

В своём выступлении российский президент заявил о необходимости признания электронных подписей в странах ЕАЭС. По мнению Владимира Путина, это помогло бы развитию цифровизации.

"Повысить эффективность общего рынка и сделать бизнес-процессы еще более быстрыми и удобными для предпринимателей и потребителей помогло бы взаимное признание используемых в странах ЕАЭС электронных подписей", — сказал Путин.

Выступая на заседании ВЕЭС, Касым-Жомарт Токаев предложил создать единый безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС.

По словам казахстанского лидера, за последний год торговый оборот между странами-участниками вырос в 1,7 раза, достигнув 28,5 млрд долларов, а экспорт — более чем в два раза. Также он привёл оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.

Он также отметил, что важно объединить усилия стран участников в развитии цифровизации и обратить внимание на развитие искусственного интеллекта.

"Для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределённости наше объединение должно стать более гибким и эффективным. По оценкам Всемирного банка темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет. Если международное сообщество не примет действенное решение, то этот период может войти в историю как десятилетие упущенных возможностей. Несомненно это большой вызов и для Евразийского экономического союза являющегося неотъемлемой частью глобальной экономики. Нам предстоят задействовать все резервы и решить задачи поставленные при создании союза. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического союза — свободы движения товаров. Нам нужно создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, так называемых точечных решений и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", — заявил Токаев.

Напомним, в саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Премьер-министр Республики Армения – Председатель ВЕЭС Никол Пашинян, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Ранее главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.

Фото: Акорда