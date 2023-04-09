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Акорда Сегодня, 09:03
55
Сегодня, 09:03
55
Фото: Акорда

Президент Казахстана выразил соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его матери Огулабат Бердымухамедовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине Вашей матери – уважаемой Огулабат Бердымухамедовой. Жизненный путь Огулабат эдже служит образцом истинной любви к своей Родине и народу, является олицетворением мудрости, высокой духовности и большого милосердия. Разделяя боль невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам и Вашим близким искренние соболезнования, слова сочувствия и поддержки", – говорится в телеграмме.

Глава государства также выразил соболезнования президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Напомним, мать национального лидера туркменского народа и бабушка президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова — Огулабат Бердымухамедова скончалась на 86 году жизни.

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Сегодня, 09:03
55
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