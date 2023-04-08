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У президента Туркменистана умерла бабушка
На 86 году жизни скончалась мать национального лидера туркменского народа, бабушка президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова — Огулабат Бердымухамедова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на государственное агентство ТДХ.
"Её жизнь стала примером верности народу и семейному очагу, воспитания молодого поколения на основе благородных качеств, любви, трепетной заботы о сохранении и продолжении национальных традиций и искусства", — говорится в сообщении агентства.
Огулабат Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Гёкдепинского этрапа советской Туркмении. Она воспитала шестерых детей.
Дед президента Туркмении и отец национального лидера туркменского народа Мяликгулы Бердымухамедов умер в апреле 2021 года на 89-м году жизни.
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