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tdh.gov.tm Сегодня, 22:15
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Сегодня, 22:15
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Фото: tdh.gov.tm

У президента Туркменистана умерла бабушка

На 86 году жизни скончалась мать национального лидера туркменского народа, бабушка президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова — Огулабат Бердымухамедова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на государственное агентство ТДХ.  

"Её жизнь стала примером верности народу и семейному очагу, воспитания молодого поколения на основе благородных качеств, любви, трепетной заботы о сохранении и продолжении национальных традиций и искусства", — говорится в сообщении агентства.

Огулабат Бердымухамедова родилась 15 июня 1937 года в селе Бабарап Гёкдепинского этрапа советской Туркмении. Она воспитала шестерых детей.

Дед президента Туркмении и отец национального лидера туркменского народа Мяликгулы Бердымухамедов умер в апреле 2021 года на 89-м году жизни. 

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Сегодня, 22:15
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