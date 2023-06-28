Представительство Satbayev University откроется в Ташкенте

Фото: министерство науки и высшего образования РК

Представительство Satbayev University откроется на базе Ташкентского международного университета Кимё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

Ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев подписал соответствующее соглашение о намерениях в рамках визита в Kimyo International University in Tashkent.

В рамках подписанного соглашения предусмотрено сотрудничество в области науки и высшего технического образования, а также развитие совместных программ. Так, Satbayev University планирует открыть в Ташкенте такие образовательные программы как Space engineering, IT-Technologies, Material Science и машиностроение.

Ташкентский международный университет Кимё – частное высшее учебное заведение в Узбекистане, создано в 2018 году.