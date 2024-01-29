Предприниматели платили по миллиону тенге мошеннику для выгодного кредита

В Актобе задержан подозреваемый, обманувший семь предпринимателей, сообщает департамент полиции Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Задержанный искал среди своих знакомых людей, кто хотел оформить кредит по низкой процентной ставке. Он предлагал помощь в его получении через Фонд поддержки предпринимательства на пять миллионов тенге.

За свою "услугу" потерпевший брал с предпринимателей по одному миллиону тенге. В конечном итоге потерпевшие оставались без денег и обещанного кредита.

В настоящее время полиция установила семь потерпевших. Общий ущерб составил семь миллионов тенге. Деньги подозреваемый уже потратил.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

В Семее две сестры и их подруга обещали гражданам оформить кредит до 30 миллионов тенге под минимальные проценты. На деле они просто присваивали деньги. На женщин завели 27 уголовных дел.

По итогам 2023 года в Казахстане зарегистрировано почти 44,8 тысячи случаев мошенничества, что на 1,3 тысячи больше, чем год назад. Их жертвами чаще всего становятся люди в возрасте от 30 до 39 лет.

Около половины всех эпизодов мошенничества в последние три года совершаются онлайн.