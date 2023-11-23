27 уголовных дел возбудили против двух сестёр и их подруги в Сатпаеве

Деятельность группы организованных мошенников пресекли в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны три жительницы Сатпаева, которым 36, 42 и 55 лет.

"Подозреваемые – две сестры и их подруга – обещали под минимальные проценты оформить кредит до 30 миллионов тенге, тем самым присваивая денежные средства доверчивых граждан", - сообщили в полиции.

В отношении задержанных зарегистрировано 27 уголовных дел, общая сумма ущерба превышает 20 миллионов тенге.

В данный момент все трое подозреваемых водворены в ИВС Жезказгана.

Начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК.