27 уголовных дел возбудили против двух сестёр и их подруги в Сатпаеве
Сегодня, 18:36
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Сегодня, 18:36Сегодня, 18:36
136Фото: polisia.kz
Деятельность группы организованных мошенников пресекли в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Задержаны три жительницы Сатпаева, которым 36, 42 и 55 лет.
"Подозреваемые – две сестры и их подруга – обещали под минимальные проценты оформить кредит до 30 миллионов тенге, тем самым присваивая денежные средства доверчивых граждан", - сообщили в полиции.
В отношении задержанных зарегистрировано 27 уголовных дел, общая сумма ущерба превышает 20 миллионов тенге.
В данный момент все трое подозреваемых водворены в ИВС Жезказгана.
Начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК.
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