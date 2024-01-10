Мошенников и их жертв стало больше в Казахстане

В Казахстане растёт число мошенничеств и мошенников. Их жертвами чаще всего становятся люди в возрасте от 30 до 39 лет. Среди преступников есть несовершеннолетние, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По итогам 2023 года, в РК зарегистрировано почти 44,8 тысячи случаев мошенничества, что на 1,3 тысячи больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

Число жертв преступлений тоже растёт: в 2022 году в статистику попали 43,2 тысячи человек, в 2023-м – 46,8 тысячи. Самая многочисленная группа – люди в возрасте от 30 до 39 лет, 27 процентов от общего количества. Пенсионеров не так много - 2,5 тысячи, но это сразу на 87 процентов больше, чем годом ранее.

Возросло и число лиц, совершивших правонарушения - на 9,5 процента, до 6,6 тысячи. Среди них есть 133 несовершеннолетних.

Около половины всех эпизодов мошенничества в последние три года совершаются онлайн.