Правительство приняло меры по сдерживанию роста цен на овощи в межсезонье

Меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продукты питания и овощи в межсезонье обсудили на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане снижается на протяжении трёх недель подряд. Устойчивая динамика снижения наблюдается по ценам на такие виды продукции как гречневая крупа, лук, подсолнечное масло, мука и другие.

Для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье правительством заблаговременно проработаны возможности прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана. Подведомственной организацией министерства торговли и интеграции АО "QazTrade" подписаны договоры с узбекскими и таджикскими партнерами.

Овощи будут поставляться на казахстанский рынок посредством "зелёного коридора" и по наиболее привлекательным ценам, с исключением посредников и перекупщиков.

Заключены договоры на поставку импортных овощей с 9 СПК общим объемом в 4 тысячи тонн, в том числе картофеля 2 060 тонн и лука 1 940 тонн.

Для обеспечения потребностей всех регионов Казахстана и недопущения ценовых скачков на овощи в межсезонье премьер-министр поручил своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции.

Акиматам необходимо законтрактовать не менее 18,6 тысячи тонн картофеля, 7,2 тысячи тонн моркови и 5 тысяч тонн лука. Из имеющихся запасов разбронирован объём в размере 81 тысячи тонн овощной продукции.

Также на совещании рассмотрены результаты государственного контроля за соблюдением требований при реализации социально значимых продуктов питания. С начала года министерством совместно с заинтересованными органами выявлено 732 факта превышения торговой надбавки, возбуждено более тысячи административных производств, устранено 109 непродуктивных посредников.

Проанализировано более 2,5 тысячи цепочек, влияющих на ценообразование, выявлено более 800 рисков нарушений торгового, налогового и антимонопольного законодательств. Информация по всем установленным фактам направлена в уполномоченные органы для принятия оперативных мер.

Деятельность региональных комиссий переформатирована и усилена за счёт вовлечения контрольно-фискальных и правоохранительных органов.

Глава правительства поручил акимам Жамбылской области и области Абай, где зафиксирован рост цен по некоторым позициям, усилить меры по их стабилизации.

Министерству торговли дано поручение ежедневно проводить анализ изменения цен, министерству сельского хозяйства — качественно и в полном объеме обеспечить рынок отечественным урожаем, реализовать все запланированные меры по наращиванию объемов обработки в сфере агропромышленного комплекса.