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Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире - президент
Президент Казахстана высказался о крупных международных мероприятиях, которые прошли в Астане на прошлой неделе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Казахстан вновь стал центром глобального диалога. Это прямой результат нашей последовательной и взвешенной внешней политики. Наша страна неизменно и эффективно продвигает ценности мира, сотрудничества и взаимного доверия. Поэтому Казахстан заслужил высокий международный авторитет, показывает себя как прогрессивное и ответственное государство", - сказал Токаев.
Президент подчеркнул, что следуя своим стратегическим курсом, мы должны и впредь прагматично руководствоваться долгосрочными интересами нашей страны и народа.
"В современном глобальном мире успешное развитие невозможно без активной внешней политики. Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире, наш голос должен быть узнаваем во всем международном сообществе", - подытожил Глава государства.
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