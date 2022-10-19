open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире - президент
t.me/bort_01 Сегодня, 12:01
98
Фото: t.me/bort_01

Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире - президент

Президент Казахстана высказался о крупных международных мероприятиях, которые прошли в Астане на прошлой неделе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Казахстан вновь стал центром глобального диалога. Это прямой результат нашей последовательной и взвешенной внешней политики. Наша страна неизменно и эффективно продвигает ценности мира, сотрудничества и взаимного доверия. Поэтому Казахстан заслужил высокий международный авторитет, показывает себя как прогрессивное и ответственное государство", - сказал Токаев. 

Президент подчеркнул, что следуя своим стратегическим курсом, мы должны и впредь прагматично руководствоваться долгосрочными интересами нашей страны и народа.

"В современном глобальном мире успешное развитие невозможно без активной внешней политики. Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире, наш голос должен быть узнаваем во всем международном сообществе", - подытожил Глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Президент Казахстана #политика #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:01
98
Поделитесь:
Наверх