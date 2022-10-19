Позицию Казахстана как независимого государства должны знать в мире - президент

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Президент Казахстана высказался о крупных международных мероприятиях, которые прошли в Астане на прошлой неделе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Казахстан вновь стал центром глобального диалога. Это прямой результат нашей последовательной и взвешенной внешней политики. Наша страна неизменно и эффективно продвигает ценности мира, сотрудничества и взаимного доверия. Поэтому Казахстан заслужил высокий международный авторитет, показывает себя как прогрессивное и ответственное государство", - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что следуя своим стратегическим курсом, мы должны и впредь прагматично руководствоваться долгосрочными интересами нашей страны и народа.