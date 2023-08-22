Пожар в заповеднике в Костанайской области: один человек получил ожоги

В Костанайской области горит Наурзумский заповедник. В результате пожара пострадал работник резервата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В публикации указывается, что с огнём пожарные борются уже больше 18 часов. Работу спасателей осложняет ветер и болотистая местность.

По данным регионального ДЧС, причиной пожара стало загорание сухой травы и камыша из-за грозовых разрядов. После огонь перекинулся и на лесную зону.

Предварительная площадь пожара превышает 60 гектаров. В тушении задействованы три вертолёта, 55 единиц спецтехники и больше 200 спасателей.

"В результате пожара получил ожоги работник заповедника 1966 года рождения, I и II степени ожоги. На данный момент он доставлен в больницу Наурзумского района. Состояние оценивается как "стабильное", - сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Напомним, что в Наурзумском заповеднике Костанайской области горят три участка.

Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК.