Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
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21 августа в 10 км от села Караменды на территории Бишагашского лесного хозяйства произошло загорание сухой травы с переходом на лесную зону, на предварительной площади 50 га, пожар низовой отдельными очагами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На 22:00 часов осуществлен сбор дополнительных сил и средств в количестве 115 человек л/с и 23 единицы техники ДЧС г. Астана, Акмолинской, Актюбинской областей", - сообщили в МЧС.
В 07:00 часов 22 августа планируется вылет 2 единиц вертолетной техники АО "Казавиаспас" и Минобороны.
Для забора воды в 30 км. от места пожара имеется озеро "Жарколь".
По состоянию на 22.00 часов на месте пожара температура воздуха 28 С, ветер северо-западный 4-5 м/с.
Ранее сообщалось, что сразу несколько очагов горения обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области.
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