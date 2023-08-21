Три участка горят в Наурзумском заповеднике Костанайской области

Сразу несколько очагов горения обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что 21 августа в 16:30 в 10 километрах от села Караменде на территории Наурзумского государственного природного заповедника произошло загорание сухой травы, кустарников с распространением огня на лесные околки на предварительной площади 50 гектаров.

Другой очаг пожара на территории этого же заповедника был обнаружен в 16:57 в 15 километрах от села Шолаксай. Здесь горит сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 гектаров.

Третий очаг обнаружен в 20 километрах от отделения Карамайшы: в заповеднике загорелась сухая трава и лесной массив. Площадь устанавливается. Сильный ветер поддерживает открытое низовое горение.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства Наурзумского государственного природного заповедника, "Казавиалесохрана", ДЧС Костанайской области, добровольных противопожарных формирований. Общая численность привлечённых сил и средств составляет 86 человек и 32 единица техники. Действует оперативный штаб в центре управления кризисными ситуациями МЧС и областной оперативный штаб.