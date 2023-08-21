  • 21 Августа, 23:58
  • BAIGENEWS
Казахстанец стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
Список грантников опубликовал столичный акимат
Токаев провел переговоры с премьер-министром Вьетнама
Крупное ДТП парализовало проспект Аль-Фараби в Алматы
С 21 августа подорожал проезд в автобусах в Алматы
Две медали завоевали казахстанские школьники на олимпиаде по астрономии и астрофизике
В МВД опровергли сообщение об умышленном поджоге шахты "Казахстанская
Казахстан и Вьетнам подписали соглашение о безвизовом режиме
Сто килограммов наркотиков и деньги нашли в гараже жителя Актобе
Почти треть павлодарских учреждений образования ещё не готовы к зиме
Жители могут вносить предложения в генплан Астаны
Названы чемпионки мира по футболу среди женщин
Девушка спрыгнула с дамбы в Каспий
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Три участка горят в Наурзумском заповеднике Костанайской области

Сегодня, 22:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 22:38
Сегодня, 22:38
215
Фото: pixabay.com

Сразу несколько очагов горения обнаружено в Наурзумском заповеднике Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что 21 августа в 16:30 в 10 километрах от села Караменде на территории Наурзумского государственного природного заповедника произошло загорание сухой травы, кустарников с распространением огня на лесные околки на предварительной площади 50 гектаров. 

Другой очаг пожара на территории этого же заповедника был обнаружен в 16:57 в 15 километрах от села Шолаксай. Здесь горит сухой камыш внутри озера на предварительной площади 10 гектаров.

Третий очаг обнаружен в 20 километрах от отделения Карамайшы: в заповеднике загорелась сухая трава и лесной массив. Площадь устанавливается. Сильный ветер поддерживает открытое низовое горение.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства Наурзумского государственного природного заповедника, "Казавиалесохрана", ДЧС Костанайской области, добровольных противопожарных формирований. Общая численность привлечённых сил и средств составляет 86 человек и 32 единица техники. Действует оперативный штаб в центре управления кризисными ситуациями МЧС и областной оперативный штаб.

Самое читаемое

Наверх