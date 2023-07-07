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457Фото: t.me/qr_tjm
Пожар в горах ВКО продолжают тушить с помощью вертолётов
Тушение травы в горной местности Курчумского района Восточно-Казахстанской области продолжается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
"7 июля на мониторинг за ситуацией вылетел вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны. По результатам облёта, площадь загорания составляет предварительно 20 гектаров. На данный момент распространение огня остановлено, проводится дотушивание локальных дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщили в ДЧС.
Пожар в горах тушат более 100 человек и 15 единиц техники от Большенарымского и Курчумского лесхозов, ДЧС ВКО и акиматов.
Фото: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
Видео: t.me/qr_tjm
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