Пожар в горах ВКО продолжают тушить с помощью вертолётов

Фото: t.me/qr_tjm

Тушение травы в горной местности Курчумского района Восточно-Казахстанской области продолжается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"7 июля на мониторинг за ситуацией вылетел вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны. По результатам облёта, площадь загорания составляет предварительно 20 гектаров. На данный момент распространение огня остановлено, проводится дотушивание локальных дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет", — сообщили в ДЧС.

Пожар в горах тушат более 100 человек и 15 единиц техники от Большенарымского и Курчумского лесхозов, ДЧС ВКО и акиматов.

Фото: t.me/qr_tjm