- Как анализ ДНК помогает находить насильников и идентифицировать трупы 18:50 71
- Ликвидация пожара в Астане может занять две недели - глава МЧС 18:41 106
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 18:26 147
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 18:08 234
- Токаев прокомментировал позицию Казахстана о соблюдении западных санкций 17:43 310
- Депутат возмутился незавершенными и некачественными госпроектами 17:38 241
- Пожар в Астане: спасатели вернулись на место своей дислокации 17:28 310
- Увеличить штрафы для чиновников предложила глава Высшей аудиторской палаты 17:26 320
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 17:11 483
- Обращения граждан в Конституционный суд выявили серьёзные упущения в законах - Азимова 16:43 393
- Заражение ВИЧ в больнице Алматы: появились новые подробности 16:32 934
- Концерт "Би-2" в Семее состоится - организаторы 16:25 438
- Следователи подставили актюбинца, сфальсифицировав дело о продаже наркотиков 15:52 525
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 15:51 645
- Президент Германии выступил за облегчение визовых требований для казахстанцев 15:47 521
- Волонтёрство стало ключевым элементом общественного развития - эксперт 15:39 545
- Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем - Токаев 15:35 312
- Кровь и биоматериалы сливали в канализацию скотобойни в Шымкенте 15:20 426
- Зловонье, комары и плесень: жители ветхих домов Кызылорды больше не могут терпеть 14:45 538
- Подлодка с туристами и миллиардером пропала в США на экскурсии к "Титанику" 14:19 624
- Нарушения на 277 млн тенге выявили аудиторы в Минэкологии 14:08 464
- Отмену концерта "Би-2" в Семее прокомментировали в акимате 14:05 384
- "Инфокомпании стали дороже и влиятельнее нефтяных" — Тимур Бекмамбетов выступил на форуме в Астане 14:01 491
- Нагрузку на врачей общей практики снизят на 40% в Казахстане 13:54 368
- Какие документы подписаны во время визита президента ФРГ в Астану 13:39 463
- Из-под полы продавали ГСМ на автозаправках в Алматы 13:26 435
- Токаев сообщил, что осенью совершит визит Германию 13:23 382
- Сколько дней отдохнут казахстанцы на Курбан-айт 13:14 569
- Дело о заложниках в Kaspi bank: захватчика арестовали на 2 месяца 13:09 362
- Средняя зарплата айтишника в 2,3 раза больше средней зарплаты в стране 13:00 463
- Пожар в Астане: как жители объединяются для помощи борцам со стихией 12:32 414
- "Вы являетесь нашим ключевым партнёром в ЦА" — президент ФРГ о Казахстане 12:25 436
- В Астане проходит Международный форум волонтёров 12:22 459
- Для тушения сухостоя в Астане выделяют дополнительные вертолёты 12:18 362
- Деньги от льготного автокредитования направят на покупку общественного транспорта — МИИР 11:52 566
- Более 140 тысяч пачек сигарет забрали у бизнесмена в Семее 11:42 464
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 11:28 595
- Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в Астане 11:22 442
- За финансовые махинации почти на 1,5 млрд тенге астанчанина посадили на 7 лет 10:51 550
- Город на костях: кому принадлежат найденные останки под стадионом в Петропавловске? 10:24 870
- Пистолет японской императорской армии откопал у себя в подвале житель области Улытау 10:22 468
- Вооружённую разборку между двумя ОПГ пресекли в Усть-Каменогорске - КНБ 10:15 490
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 10:14 467
- Мокрая марля и мини-вентиляторы: как шымкентцы спасаются от жары 10:00 616
- Услуги с недвижимостью остаются недоступными для казахстанцев во вторник 09:48 469
- Ветер снёс столбы освещения на трассе Павлодар – Астана 09:38 392
- Тайник с оружием и боеприпасами в мешках нашли вдоль трассы в Жетысу 09:15 512
- Концерт группы "Би-2" в Семее отменили по просьбам жителей 08:41 824
- Крушение судна с мигрантами в Греции: за контрабанду людей судят девять египтян 08:16 510
- Казахстан в отборе Евро-2024 обыграл Северную Ирландию 07:48 830
- У экс-следователя арестовали биткоины на миллионы долларов 06:42 1066
- Cериал о жизни моряков сняли в Казахстане 05:54 511
- Пропала подлодка, которую использовали для погружения туристов к "Титанику" 04:14 668
- Грузовой поезд сбил 25 голов МРС в Актюбинской области 03:41 646
- Школьник утонул на Каспии во время отдыха с классом 02:51 672
- WhatsApp заработает в виртуальной реальности 01:25 546
- Стало известно о состоянии детей, пострадавших во время урагана в Караганде 00:05 839
- Владельцы авто с иностранными номерами штурмуют спецЦОНы 19.06.2023 1295
- Казахстанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по химии 19.06.2023 727
- Два башенных крана упали в Астане 19.06.2023 887
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан 19.06.2023 701
- Вспышкой кори обеспокоены медики в Алматы 19.06.2023 649
- Пожар в Астане локализовали 19.06.2023 697
- Спор из-за прав на ребёнка привёл к убийству в Астане 19.06.2023 1360
- Площадь пожара под Астаной разрослась до 50 гектаров 19.06.2023 841
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане все ещё нуждается в реконструкции 19.06.2023 825
- Кафе горит в Алматы, 64 пожарных пока не могут справиться с огнём 19.06.2023 988
- Не смогли разделить имущество: мужчина убил бывшую супругу в Алматы 19.06.2023 1919
- Вынужденную посадку совершил самолёт, летевший из Семея в Шымкент 19.06.2023 881
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 712
- Разрубленные на куски тела кошек: полиция Шымкента ведёт расследование 19.06.2023 699
- Подробности об освобождении заложников из здания Kaspi Bank в Астане рассказал глава МВД 19.06.2023 738
- Токаев подписал закон о ратификации соглашения со странами СНГ по товарным знакам 19.06.2023 530
- Казахстан предложил странам Центральной Азии объединиться в борьбе за права женщин 19.06.2023 723
- Столица в дыму: два вертолёта привлекли к тушению масштабного пожара в Астане 19.06.2023 846
- Токаев обсудил с генерал-лейтенантом Бакытжаном Ертаевым укрепление Вооруженных сил 19.06.2023 930
- Ликвидация пожара в Абайской области займёт три-четыре месяца - Минэкологии 19.06.2023 740
- Из первых уст: Почему Зульфию Сулейменову пытался уволить бывший глава Минэкологии 19.06.2023 767
- Живой товар: женщина продала новорождённых близнецов в Кызылординской области 19.06.2023 1158
- Помогут ли надбавки к зарплате остановить отток населения в сёлах СКО? 19.06.2023 671
- LOADING...
Пожар в Астане: спасатели вернулись на место своей дислокации
По распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова группировки сил и средств МЧС, в том числе военнослужащие воинских частей, привлечённые к тушению пожара, убыли на место постоянной дислокации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Дальнейшее окарауливание места пожара и принятие решения о его ликвидации будет осуществляется лесными пожарными станциями министерства экологии и природных ресурсов в соответствии с их компетенцией", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, содействие окажут силы и средства ДЧС области.
Накануне столицу окутал жёлтый дым от горевшего камыша в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности. Уже через несколько часов ситуация с задымлением в городе ухудшилась. Жители жаловались на затруднённое дыхание и сильный запах гари на улице и в квартирах. "Казгидромет" зафиксировал в воздухе повышенное количество токсичных веществ. Норма диоксида азота была превышена в два раза.
-
Trend news
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 18:08 234
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 15:51 645
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 11:28 595
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 1150
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 1062
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 1005
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 1276
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 1072
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 1514
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 9215
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 634
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 1273
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 1146
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1550
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1301
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 1195
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 1079
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1983
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 9626
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 26466
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1239
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1418
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1491
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 6653
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 1428
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2212
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 33170
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5356
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1726
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3966
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1676
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2405
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2874
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1693
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1778
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1490
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1663
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9343
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1792
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7358
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3003
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2557
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2360
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1880
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3063
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2710
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3300
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4302
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2517
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2416
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2641
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 49051
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2219
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3357
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2806
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3355
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2652
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2888
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3975
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2176
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4154
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2768
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4238
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2768
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3205
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3497
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4992
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4318
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4675
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3430
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4268
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 9205
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3881
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 3126
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3443
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4933
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4891
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 3322
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2990
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5410
-
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 18:26 147
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 17:11 484
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 10:14 467
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 712
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 1145
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 882
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 829
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 1237
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1997
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1999
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 1235
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 1233
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 1119
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 1204
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2665
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2064
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1355
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1620
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1672
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1546
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1878
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1940
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2278
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2047
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1889
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2018
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2507
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4229
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2267
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3294
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 2269
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 2291
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2401
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3147
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2223
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2506
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3684
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2403
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2739
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1813
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2395
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1979
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2339
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7079
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3119
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1863
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2210
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2272
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2174
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2348
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2678
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2679
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5179
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3002
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4154
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3007
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2946
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3612
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3133
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 3303
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3222
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3296
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3676
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3476
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2910
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2992
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2963
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2422
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2373
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2570
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2903
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 3308
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3500
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3654
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3406
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3786
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3976
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4733
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 4350
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 4237