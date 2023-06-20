Пожар в Астане: спасатели вернулись на место своей дислокации

Фото: МЧС РК

По распоряжению министра по ЧС Сырыма Шарипханова группировки сил и средств МЧС, в том числе военнослужащие воинских частей, привлечённые к тушению пожара, убыли на место постоянной дислокации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Дальнейшее окарауливание места пожара и принятие решения о его ликвидации будет осуществляется лесными пожарными станциями министерства экологии и природных ресурсов в соответствии с их компетенцией", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, содействие окажут силы и средства ДЧС области.

Накануне столицу окутал жёлтый дым от горевшего камыша в районе Нура около озера Талдыколь на солончаковой местности. Уже через несколько часов ситуация с задымлением в городе ухудшилась. Жители жаловались на затруднённое дыхание и сильный запах гари на улице и в квартирах. "Казгидромет" зафиксировал в воздухе повышенное количество токсичных веществ. Норма диоксида азота была превышена в два раза.