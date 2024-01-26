  • 26 Января, 02:57
  • BAIGENEWS

Пожар охватил аккумуляторный центр в Костанае

Сегодня, 01:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
top-news.kz Сегодня, 01:38
Сегодня, 01:38
163
Фото: top-news.kz

В Костанае произошёл пожар на территории аккумуляторного центра, расположенного по адресу Карбышева, 95, передаёт BaigeNews.kz.

Видео пожара опубликовал центр медицины катастроф МЧС РК по Костанайской области в Stories на своей странице в Instagram. На кадрах видно, что близлежащую территорию центра охватили клубы дыма.

На месте происшествия работали несколько пожарных рассчётов, а также дежурная бригада центра медицины катастроф.

По данным издания "Наш Костанай", полиция перекрыла для движения участок ул. Карбышева от ул. Чкалова в сторону автовокзала.

Площадь пожара составила 130 квадратных метров, сообщил Kazinform. Жертв и пострадавших нет. В департаменте по чрезвычайным ситуациям области уточнили, что звонок в пожарную часть поступил около 20.00. 

"В здании цеха, где изготавливают резиновые шланги, загорелись мебель, хозяйственный инвентарь, пластиковые шланги на площади 130 квадратных метров",  рассказали в ведомстве.

Видео: instagram.com/cmk_kostanai

Самое читаемое

Наверх