В Актобе 19 семей выселяют из квартир из-за мошенницы

В Актобе выселяют из квартир 19 семей, которые стали жертвами мошенницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Айнур Тажикова несколько лет назад работала консьержем в самой высокой актюбинской многоэтажке. Однажды одна из жительниц дома предложила ей купить там же квартиру – трёхкомнатную за 5 миллионов тенге. Причем первоначально женщине было достаточно заплатить всего 1,5 миллиона тенге, и ей сразу отдали ключи. Айнур сделала ремонт, но документы на жильё так и не увидела. А год назад внезапно узнала, что сделка незаконная.

"Теперь ни денег, ни дома. А нас выселяют из квартиры. Несколько раз просили пойти навстречу, но и слушать не хотят. В банке сейчас нам 11 миллионов одобряют кредита. А собственник требует 17 миллионов и ни копейки не уступает. Хотя мы еще на ремонт 3 миллиона потратили", – говорит Айнур Тажикова.

В аналогичной ситуации оказались еще 18 человек. Все они покупали квартиры у одной и той же дамы, которая сейчас проходит подозреваемой по уголовному делу. Потерпевшие говорят: женщина была такой убедительной, что они безоговорочно верили в ее чистые помыслы. А ещё предполагаемая мошенница соблазнила их ценами на жильё. Одна из потерпевших выкупила сразу 16 квартир. А теперь её выставляют на улицу, уже выдали постановление суда.

"У меня в 12 квартирах был произведён ремонт на сумму 70 миллионов, где есть у меня строительная экспертиза специальная. И я буду подавать встречный иск, чтобы взыскать за свой ремонт, так как Batys Line приобретал в черновом варианте эти квартиры. А у меня они в чистовом. В одной из квартир они уже поменяли мне замки, когда у меня сейчас идёт процесс о выселении. То есть они, даже не дождавшись решения суда, уже мне сменили замки", – говорит потерпевшая Дамели Ищанова.

Потерпевшие считают, что у подозреваемой есть сообщники. И, по их мнению, на скамье подсудимых она должна сидеть не одна.

Настоящий владелец квартир, который объявился в прошлом году, просит людей либо вновь выкупить жильё, но уже по другим ценам, либо надолго не задерживаться.

"Предлагали выкупить эти квартиры. Дали им срок, год они жили бесплатно. То есть мы с них не требуем ни денег, ничего. Просто гворим: "Верните то, что принадлежит по праву". Они отказываются. Мы подаём соответствующий иск в суд, то есть никто не выламывает их квартиры, не выкидывает. Понимаете?", – говорит Руслан Калымжанов, юрист ТОО Batys Line.

Потерпевшие не теряют надежды, что всё-таки придут к общему решению с новым владельцем квартир. Люди готовы повторно заплатить за недвижимость, но просят учесть прошлые потери и договориться об адекватной цене.