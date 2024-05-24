Готов ли Казахстан к принятию воды из Китая

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прокомментировал готовность к принятию воды из Китая. Глава ведомства провёл отчётную встречу в городе Алтай и проверил работу гидротехнических объектов региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе. На сегодня из КНР приходит 1 810 кубометров воды с секунду. В Бухтарминском водохранилище накоплено 39 миллиардов кубометров воды. Объект способен принять еще 10 миллиардов кубометров. Таким образом, водохранилище может принимать воду из Китая. Ситуация находится под контролем. Специалисты бассейновой инспекции и "Казводхоза" ведут круглосуточное дежурство", – сообщил министр.

Расход воды на реке Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1 800 кубометров в секунду, уровень воды 557.

Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен до 900 кубометров в секунду.