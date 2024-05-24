Трёхлетнего ребёнка вернули матери в Казахстан с помощью Интерпола

При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии найден и возвращён в Казахстан трёхлетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"Малыш без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию", - уточнили в ведомстве.

Сейчас ребёнок с матерью находятся в Казахстане.