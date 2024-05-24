Трёхлетнего ребёнка вернули матери в Казахстан с помощью Интерпола
Сегодня, 20:08
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Сегодня, 20:08Сегодня, 20:08
183Фото: polisia.kz
При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола с турецкими коллегами и казахстанским консульством в Анталии найден и возвращён в Казахстан трёхлетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
"Малыш без ведома матери был вывезен в Турцию через Узбекистан бывшим супругом, после чего женщина обратилась в полицию", - уточнили в ведомстве.
Сейчас ребёнок с матерью находятся в Казахстане.
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