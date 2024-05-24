Ещё одна казахстанка совершила восхождение на высочайшую вершину мира

Казахстанка Жамиля Баширова совершила героическое восхождение на Эверест. Покорить высочайшую вершину мира ей удалось только со второго раза, передаёт BaigeNews.kz.

Знаменательное событие произошло 23 мая в 3:15 по часовому времени Непала.

Первая попытка покорить высоту завершилась неудачей на отметке 8 383 метров. Группа восходителей столкнулись со шквалистым ветром, скорость которого доходила до 70 километров в час. Продолжать подъём было равносильно смерти, поэтому участники развернулись.

Однако казахстанка не отказалась от идеи и повторила попытку.

Об успешном восхождении группы альпинистов, в числе которых была Жамиля Баширова, на странице в Instagram сообщила компания 14 Peaks Expedition, которая занимается организацией восхождений на высочайшие вершины мира.

"Мы очень рады поделиться невероятными достижениями нашей команды на вершине мира! 23 мая наши решительные альпинисты достигли вершины Эвереста. Этот выдающийся подвиг демонстрирует непоколебимую преданность делу и упорный труд каждого участника нашей экспедиции", - сказано в сообщении.

Для второй попытки восхождения на Эверест понадобились не только психологический настрой и дополнительные расходы, а ещё и кислород, которого ждали почти неделю. И она оказалась удачной, сложилось всё: погода, настрой и благосклонность горы.



Жамиле Башировой 44 года, она родилась и выросла в деревне в Семипалатинской области. Работает специалистом в сфере молочной промышленности.

Женщина начала ходить в горы во времена пандемии. За три года она дважды покорила самую высокую точку Европы - Эльбрус (5 642 метра), была на самой высокой точке Южной Америки – вершине Аконкагуа (6 962 метра), а также на пике Ленина (7 134 метра) в Кыргызстане.

Осенью прошлого года Жамиля впервые посетила Непал и взошла на пик Лобуче (6 119 метров).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔹🔹Iren🔹🔹♈️ (@bryunetka83)

Ранее сообщалось о том, что команда Kazakh Everest Team в составе Анар Бурашевой и Максута Жумаева успешно взошла на высочайшую вершину мира – пик Эверест.