Петиция против единого часового пояса в Казахстане набрала более 32,5 тысячи подписей

Напомним, 1 марта большая часть страны, а это 15 регионов, включая Астану, Алматы и Шымкент, стала жить в часовом поясе UTC +5, сравнявшись с западными областями, передаёт BaigeNews.

Нововведение вызвало полемику в обществе, высказывались прямодиаметральные мнения. Как пишет автор петиции, в Казахстане уже в полной мере ощутили сразу несколько проблем, связанных с недавним переводом времени на час назад.

"Средний чек при жизненно необходимом потреблении электроэнергии на 01.04.2024 года составил порядка 17 000 тенге. Если проецировать на перспективу, то перевод времени существенно увеличит эти расходы, особенно в осенне-зимний период. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что как свершившийся уже факт приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам", - уверяют авторы петиции. ⠀

В числе других появившихся проблем значится физический и психологический дискомфорт жителей из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна.

"Что для государства все же важнее: налоги от несанкционированных, в разы поднятых цен предпринимателей в государственную казну или здоровье рабочих, госуслуги в одном режиме или здоровье будущего поколения? Мы, жители Казахстана, настоятельно просим вас рассмотреть следующие меры: отменить перевод времени. Это позволит устранить несоответствие биоритмов человека и искусственно установленного графика времени, улучшить самочувствие населения и снизить риск развития онкологических заболеваний, рахита, иммунодефицита и психологических расстройств", - просят казахстанцы.

На вопросы журналистов министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев ответил, что петиция будет рассмотрена, когда наберет необходимое количество подписей.