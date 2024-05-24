Миграционные услуги для иностранцев будут временно недоступны в Казахстане
Сегодня, 22:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:26Сегодня, 22:26
36Фото: baigenews.kz
В связи с плановыми техническими работами на стороне уполномоченного госоргана 25 мая в центрах миграционных услуг и дежурных ЦОНах не будут предоставляться некоторые госуслуги иностранным гражданам, передаёт BaigeNews.kz.
"25 мая будут недоступны следующие госуслуги: формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан; выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту; выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан", - сообщили в НАО "Правительство для граждан".
Оказание услуг возобновят 27 мая.
Самое читаемое
- Казахстанку выдворили из Кыргызстана, её детей могут отправить в детдом
- Общественники Семея требуют наказать бизнесменов за разрушение памятников архитектуры
- Чемпион мира из Актобе подал в суд на министерство
- Миллиард кубометров воды направили по реке Шу в Туркестанскую область
- Не пускала в школу, не водила к врачам: ещё одна жуткая история приёмной семьи в Акмолинской области