Миграционные услуги для иностранцев будут временно недоступны в Казахстане

В связи с плановыми техническими работами на стороне уполномоченного госоргана 25 мая в центрах миграционных услуг и дежурных ЦОНах не будут предоставляться некоторые госуслуги иностранным гражданам, передаёт BaigeNews.kz.

"25 мая будут недоступны следующие госуслуги: формирование ИИН иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан; выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту; выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан", - сообщили в НАО "Правительство для граждан".

Оказание услуг возобновят 27 мая.