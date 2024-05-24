41 нарушение выявили за неделю проведения ЕНТ в Казахстане
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Промежуточные итоги ЕНТ подвели в Казахстане. Более 30 тысяч человек сдали тестирование за неделю. Выявлено 41 нарушение, передаёт BaigeNews.kz.
69% абитуриентов сдали тест на казахском языке, 31% – на русском, 40 человек – на английском.
Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 71% абитуриентов. Средний балл составил 64. Максимальный – 136.
Всего на участие в тестировании принято около 342 тысяч заявлений.
На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 20% cдали комбинацию предметов "Творческий экзамен", 18% – "Математика-Физика". 11% сдающих выбрали комбинацию "Математика-Информатика". Наименьшее предпочтение отдается комбинации "Химия-Физика", ее сдали 45 человек.
"На сегодня выявлено 41 нарушение. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 32 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 9 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не выявлено", - сообщили в Миннауки и высшего образования.
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