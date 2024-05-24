Недропользователи незаконно добывали полезные ископаемые в Актобе
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По инициативе природоохранной прокуратуры в Актюбинской области уполномоченным органом проведена работа по взысканию с недропользователей ущерба за самовольную добычу общераспространенных полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.
По поручению прокуратуры Управлением индустриально-инновационного развития проведены наземные маркшейдерские съемки, по результатам которых выявлено 18 фактов добычи компаниями полезных ископаемых за пределами отведенных им территорий.
"Принятыми мерами 3 компании добровольно оплатили ущерб на общую сумму порядка 2 млн. тенге.
В настоящее время по 4 компаниям состоялись судебные решения о взыскании ущерба на сумму более 10 млн. тенге. Судебные разбирательства по возмещению причинённого ущерба в отношении 11 компаний на общую сумму свыше 500 млн. тенге продолжаются", - сообщили в прокуратуре.
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