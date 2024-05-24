  • 24 Мая, 16:21
  • BAIGENEWS

Недропользователи незаконно добывали полезные ископаемые в Актобе

Сегодня, 10:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
552
Фото: gov.kz

По инициативе природоохранной прокуратуры в Актюбинской области уполномоченным органом проведена работа по взысканию с недропользователей ущерба за самовольную добычу общераспространенных полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

По поручению прокуратуры Управлением индустриально-инновационного развития проведены наземные маркшейдерские съемки, по результатам которых выявлено 18 фактов добычи компаниями полезных ископаемых за пределами отведенных им территорий.

"Принятыми мерами 3 компании добровольно оплатили ущерб на общую сумму порядка 2 млн. тенге.    

В настоящее время по 4 компаниям состоялись судебные решения о взыскании ущерба на сумму более 10 млн. тенге. Судебные разбирательства по возмещению причинённого ущерба в отношении 11 компаний на общую сумму свыше 500 млн. тенге продолжаются", - сообщили в прокуратуре.

Самое читаемое

Наверх