Недропользователи незаконно добывали полезные ископаемые в Актобе

По инициативе природоохранной прокуратуры в Актюбинской области уполномоченным органом проведена работа по взысканию с недропользователей ущерба за самовольную добычу общераспространенных полезных ископаемых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

По поручению прокуратуры Управлением индустриально-инновационного развития проведены наземные маркшейдерские съемки, по результатам которых выявлено 18 фактов добычи компаниями полезных ископаемых за пределами отведенных им территорий.