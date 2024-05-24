Петиция об утильсборе собрала необходимое количество подписей для рассмотрения

Петиция об отмене утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для рассмотрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

"В соответствии со статьёй 90-4 АППК РК, в связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей, петиция направлена в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции", - сообщили в ведомстве.

Согласно статьи 90-5 АППК РК, срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента её регистрации.

В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке.

24 мая в кулуарах сената министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что "никакого пересмотра утильсбора" в ведомстве не рассматривают.