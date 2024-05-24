Скандал в зоопарке Алматы: смерть медведя прокомментировал директор зверинца

Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков прокомментировал смерть полярного медведя, переданного из Праги в рамках программы European Endangered Species Program. Он заявил, что у 17-летнего Тома обнаружили опухоль, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, на момент прибытия у белого медведя отсутствовала медицинская карта в глобальной базе (Zoological Information Management System) и оценить полную картину состояния здоровья поступившего животного не представлялось возможным.

Специалисты из Пражского зоопарка в день отправки животного направили письмо в Алматинский зоопарк, где отмечено, что медведь за последний месяц потерял в весе.

"Том являлся для нас особенным животным. Это внук знаменитого белого медведя Алькора из Алматинского зоопарка, прожившего у нас рекордные 30 лет. Мы получили Тома в рамках Европейской программы по сохранению вымирающих видов животных. У нас были большие планы. Однако, к сожалению, мы не смогли реализовать их. Сегодня получили результаты всех исследований и теперь можем сообщить точные данные о смерти Тома", – сказал Сеилхан Акилбеков.

Ветврачи отметили, что обнаруженная опухоль развивалась в течение нескольких лет. На момент прибытия в Алматы Том был нездоров, в связи с этим было принято решение обратиться к специалистам по белым медведям и ветеринарным врачам EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) и EARAZA (Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов).

"Тому назначили комплексное лечение, рекомендованное специалистами EAZA. К сожалению, оно дало лишь временный положительный эффект и к общему успеху не привело. Алматинский зоопарк о каждом шаге докладывал координатору ЕЕР, а также все действия ветврачей отражались в глобальной базе ZIMS. Доступ к данной базе имеют как коллеги из Праги, так и все зоопарки мира", – сказал директор Алматинского зоопарка. Медведь умер 4 мая. Об этом сразу сообщили координатору программы ЕЕР, как того требуют Правила размещения и содержания животных в зоопарках и аквариумах. Для предоставления подробной информации о случившемся зоопарку необходимо было дождаться результатов паталогоанатомического и гистологического исследований.

"Причиной смерти медведя стала опухоль (хондрома), локализованная в носовых ходах с полным их закрытием, слизистый секрет оставался в пазухах, что привело к гнилостному воспалению, общей интоксикации организма и отёку мозга. Хондрома клинически проявлялась у белого медведя двухсторонним закрытием носовых ходов с нарушением аэрации, полным отсутствием циркуляции воздуха и оттока секрета слизистой оболочки, в результате чего развилось гнилостное воспаление носовых ходов и лобных пазух, приведшее к общему септическому состоянию организма", – рассказал патоморфолог Амангелды Мауланов, который проводил исследования.

Хондрома – это тяжело диагностируемая опухоль, длительно развивающаяся из хрящевой ткани и представляет собой гиалиновый хрящ без коллагеновых образований. Хондромы больших размеров могут стать раковыми.