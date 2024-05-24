Роженица в роддоме Актобе обманула соседок по палате

В Актобе роженица в роддоме обманула соседок по палате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Актобе обратились двое женщин с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевших, в начале года они находились в перинатальном центре, где одна из рожениц предложила помощь в оформлении беззалогового кредита с размере пяти миллионов тенге. Подозреваемая попросила оплатить услуги "помогаек" – это 90 тысяч тенге.

"Ничего не подозревая, двое рожениц перечислили ей на карту требуемую сумму. В итоге потерпевшие остались без денег и обратились в полицию. Сотрудникам полиции установить личность подозреваемой не составило труда, ею оказалась 34-летняя жительница областного центра. По факту мошенничества проводится досудебное расследование", – отмечается в сообщении.