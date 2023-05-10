Появились новые подробности гибели отца и четырёх детей в Алматинской области

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Стала известна предварительная причина смерти многодетной семьи в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, 4 мая около 16:00 в УП Карасайского района сообщили, что в селе Кольащы в жилом доме предварительно получили отравление неизвестным веществом шесть человек.

"В результате чего, мужчина, 1984 года рождения и четверо детей, 2008, 2010, 2013 и 2018 года рождения, скончались. Женщина, 1985 года рождения госпитализирована в больницу села Шамалган. Данный факт незамедлительно зарегистрирован в районной полиции. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные действия, с назначением судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД РК, для полноты расследования на место была вызвана исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС, газовая служба и СЭС Алматинской области.

По предварительным данным, пострадавшие отравились угарным газом. Окончательное решение будет принято по результатам назначенных экспертных проверок.