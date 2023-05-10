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Многодетная семья насмерть отравилась неизвестной едой в Алматинской области
В селе Кольащы в частном жилом доме получили пищевое отравление неизвестным веществом шесть человек, передаёт BaigeNews.kz.
"В результате чего мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 года рождения) скончались. Женщина 1985 года рождения (мать) госпитализирована в Карасайскую многопрофильную межрайонную больницу с.Шамалган.Состояние тяжелое, находится в реанимационном отделении Центральной районной больницы Карасайского района", – говорится в сообщении в ДЧС Алматинской области.
В ДЧС отметили, что дом, в котором проживала многодетная семья - двухэтажный, отопление печное на природном газе. В ходе осмотра напольной газовой печи сотрудниками аварийной бригады АО "АлматыГазСервис Холдинг". утечки газа не обнаружено, печь в исправном состоянии.
Предварительная причина - пищевое отравление.
Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, газовая служба и СЭС.
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