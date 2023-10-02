Посторонние пользовались электроснабжением предпринимателя в Алматы
Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
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Квазигосударственная организация нарушила права предпринимателя в Алматы и подключила к его линии электроснабжения посторонних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.
Сообщается, что теплоснабжающая компания незаконно подключила посторонних к линии электроснабжения предпринимателя. Это привело к нарушению технических требований для подключения к электрическим сетям.
Сотрудники Антикора и уполномоченных органов выехали на место. После этого было принято решение о предоставлении дополнительной электрической подстанции для других предпринимателей.
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