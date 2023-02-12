Последствия землетрясения в Турции сфотографировали из космоса

Фото: vk.com/roscosmos

"Роскосмос" на своей официальной странице "ВКонтакте" поделился результатами космического мониторинга последствий землетрясения на юго-востоке Турции, передаёт BaigeNews.kz.

Снимок, на котором виден тектонический разлом, образовавшийся после землетрясений, сделан космическим аппаратом "Канопус-В".

"По запросу МЧС России задействованы все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

Также опубликован ещё один снимок из Турции. На нём из космоса запечатлён аэропорт Хатай после серии землетрясений.

Землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года. По последним данным СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек. Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс назвал катастрофу "худшим событием за 100 лет в регионе", когда он посетил Кахраманмараш, недалеко от эпицентра землетрясений в Турции. По его словам, число погибших, вероятно, удвоится.

Между тем, спасатели всего мира, в том числе и из Казахстана, помогают разбирать завалы и вытаскивать из под обломков чудом выживших в течении шести дней без еды и воды людей, а также доставать тела погибших.