- Бублику грозит штраф за поломку ракетки во Франции 21:31 17
- Последствия землетрясения в Турции сфотографировали из космоса 21:03 151
- Гуманитарную помощь на 30 миллионов тенге отправили актюбинцы в Турцию 20:37 193
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 20:14 351
- На неработающий туалет на набережной жалуются жители Актау 19:41 275
- Семимесячный малыш выжил спустя шесть дней под завалами в Турции 19:09 886
- Штормовое предупреждение на понедельник объявили в шести регионах страны 18:35 476
- Ещё семерых выживших в Турции извлекли из под завалов казахстанские спасатели 18:04 564
- Собаки с бирками на ушах появятся на улицах Павлодара 17:15 985
- В аэропорту Костаная хотят увеличить площадь аэровокзала 16:39 498
- У казахстанского спасателя, ликвидирующего последствия землетрясения в Турции, родилась дочь 15:58 774
- Стало известно, когда сборная Казахстана по футболу сыграет с Россией 15:25 482
- Разовый ввоз лекарств в Казахстан взят на особый контроль — Минздрав 14:58 482
- Казахстанские прыгуньи заняли весь пьедестал на чемпионате Азии 14:24 633
- Уникальные кадры: молния ударила в статую Христа в Бразилии 13:46 1639
- Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе 12:52 523
- Как будут работать журналисты, не желающие получать пресс-карты, рассказал глава МИОРа 12:29 849
- Из-за метели закрыты трассы в Жамбылской и Туркестанской областях 11:51 667
- Что происходит в Турции: спасатели продолжают извлекать выживших из-под обломков 11:31 1397
- Казахстанец побывал в нокдауне и выиграл "золото" турнира в Венгрии 10:49 2538
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 10:06 899
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова снизилась 09:48 533
- Американские военные сбили неопознанный объект над Канадой 09:17 1076
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 08:49 1554
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в Костанае, Шымкенте и Алматы 08:23 26964
- Посольство РК обратилось к казахстанцам, обучающимся в Турции 07:40 1185
- Возможность движения авто по Bus Lane рассматривают в Астане 06:15 600
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии может превысить 40 тысяч – ООН 05:08 872
- Больше 180 ДТП произошло в Астане за сутки 04:29 665
- Аналог нейросети ChatGPT создадут крупнейшие компании Китая 03:33 662
- Четыре тонны гуманитарной помощи для Турции собрали в Астане 02:18 786
- Шесть футбольных клубов Казахстана прекратили существование 01:41 2228
- Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы 00:26 2032
- Арестован экс-аким Актюбинской области 11.02.2023 1327
- У искусственного интеллекта могут быть "галлюцинации" — Google 11.02.2023 678
- Сколько медалей взяли казахстанцы в первые дни чемпионата Азии по лёгкой атлетике 11.02.2023 1050
- Отару овец похитили злоумышленники в Атырауской области 11.02.2023 898
- Два человека погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 11.02.2023 1104
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 704
- Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в четырёх регионах 11.02.2023 697
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 3729
- Выплаты военнослужащим повысят в Казахстане 11.02.2023 2372
- Алина Дауранова взяла "серебро" чемпионата мира по конькобежному спорту 11.02.2023 702
- Дополнительный подвижной состав метро запустят в Алматы 11.02.2023 692
- Около 600 пассажиров из-за метели застряли на трассе в Туркестанской области 11.02.2023 569
- Машину вместе с водителем замело снегом в Жамбылской области 11.02.2023 1107
- Пять организаций уведомили Центризбирком о проведении опросов 11.02.2023 883
- В Турции активизировались мародёры 11.02.2023 2138
- Головкину сделали неутешительный прогноз на ближайшее будущее 11.02.2023 814
- Массовое скопление транспорта образовалось на закрытой трассе в Жамбылской области 11.02.2023 710
- Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях стартовал в Астане 11.02.2023 874
- В Казахстане изменится структура промышленности 11.02.2023 761
- "Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим" — Скляр 11.02.2023 1888
- Богатые люди опасны — лидер партии Baytaq об экологии Казахстана и деньгах 11.02.2023 782
- Кардинально изменить подходы к дорожному строительству хотят в Казахстане 11.02.2023 776
- Как казахстанские медики помогают пострадавшим от землетрясения в Турции 11.02.2023 788
- Столичный вор выслеживал дорогие авто и снимал с них шины по ночам 11.02.2023 716
- 50 тонн гуманитарной помощи из Казахстана поступило в пострадавшую от землетрясения Сирию 11.02.2023 652
- Было стыдно не владеть госязыком: как поляк из Семея стал билингвом 11.02.2023 8683
- Школа загорелась в селе Павлодарской области 11.02.2023 913
- В Казахстане появилась новая коалиция наблюдателей 11.02.2023 789
- Партийный список из 52 человек зарегистрировала Народная партия Казахстана 11.02.2023 771
- Полтора миллиона новых ученических мест появится в школах Казахстана 11.02.2023 703
- Индекс развития молодёжи введут в Казахстане 11.02.2023 683
- Февраль — время ОРВИ: Как защитить ребёнка от простуды 11.02.2023 895
- Алтай Кульгинов посетил долгострои в области Улытау 11.02.2023 739
- Гендиректор АО "Павлодарэнерго" уволен по требованию Скляра 11.02.2023 1049
- Фотоловушки и встречи с медведями: о своей "неженской" профессии рассказала охотовед-биолог 11.02.2023 744
- Тела 19 погибших извлекли из-под завалов в Турции казахстанские спасатели 11.02.2023 875
- Коронавирусом за сутки заразились 93 казахстанца 11.02.2023 740
- Строительный кран рухнул на оптовый магазин в Павлодаре 11.02.2023 960
- Неблагоприятные метеоусловия будут в четырёх городах Казахстана 11.02.2023 725
- Астанчанка, сбившая насмерть ребенка, не понесла наказания 11.02.2023 4767
- Бразильская теннисистка рассказала, как "сломила" Елену Рыбакину 11.02.2023 1066
- На сбор денег для пострадавших в Турции пожаловались учителя школы в Актау 11.02.2023 1851
- Медсестру наказали за проведение хиджамы на младенце в Атырауской области 11.02.2023 2229
- Из-за утечки газа загорелся банный комплекс в Абайской области 11.02.2023 786
- Матч Рыбакиной завершился сенсацией в Абу-Даби 11.02.2023 17303
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч 11.02.2023 877
- В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК 11.02.2023 10197
Последствия землетрясения в Турции сфотографировали из космоса
"Роскосмос" на своей официальной странице "ВКонтакте" поделился результатами космического мониторинга последствий землетрясения на юго-востоке Турции, передаёт BaigeNews.kz.
Снимок, на котором виден тектонический разлом, образовавшийся после землетрясений, сделан космическим аппаратом "Канопус-В".
"По запросу МЧС России задействованы все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции", — говорится в сообщении "Роскосмоса".
Также опубликован ещё один снимок из Турции. На нём из космоса запечатлён аэропорт Хатай после серии землетрясений.
Землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года. По последним данным СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек. Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс назвал катастрофу "худшим событием за 100 лет в регионе", когда он посетил Кахраманмараш, недалеко от эпицентра землетрясений в Турции. По его словам, число погибших, вероятно, удвоится.
Между тем, спасатели всего мира, в том числе и из Казахстана, помогают разбирать завалы и вытаскивать из под обломков чудом выживших в течении шести дней без еды и воды людей, а также доставать тела погибших.
-
Trend news
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 20:14 351
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 10:06 899
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 08:49 1554
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 704
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 3729
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 7645
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 2590
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 1348
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 11420
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 54280
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1629
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1635
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3885
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1298
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2286
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2034
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15306
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5116
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 29933
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2236
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2765
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2763
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71221
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21389
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23086
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2808
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5609
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7947
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2615
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3074
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2611
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 251776
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2291
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2442
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3739
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3344
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2672
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2729
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4342
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3857
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4408
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2757
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2799
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3484
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2903
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3520
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2898
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3084
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4844
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3246
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3193
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14337
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2942
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3484
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6982
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3455
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4063
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4528
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10729
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3801
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17245
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4689
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3901
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 134337
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3782
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41671
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7660
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 7130
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7265
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 18464
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7663
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21797
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10920
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 4100
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4582
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 4023
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4478
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27985
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9637
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3772
-
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1162
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 893
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1253
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 929
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1093
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1231
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1227
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1483
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1429
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1410
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1535
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1518
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1555
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1490
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1424
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1514
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1508
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1691
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1694
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1772
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1811
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1665
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2363
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1815
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1794
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1796
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1652
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1716
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1748
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2014
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1656
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1812
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1807
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1855
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1953
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2153
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2003
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2121
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1908
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2407
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2347
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3383
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2494
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2397
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3333
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2483
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3058
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2727
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2954
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3143
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3076
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3056
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2961
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2801
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3040
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3120
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3116
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3136
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3325
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3210
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3533
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3639
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3475
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3486
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3705
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3551
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3794
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3629
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3562
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3748
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3828
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6285
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4360
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 5302
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 6261
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5992
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 6008
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5872
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 5318
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7687