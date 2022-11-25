Посещение Петропавловска для иностранцев будет платным

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Непонятно, что сделали власти Петропавловска, чтобы город стал привлекательным для туристов. Однако чиновники решили, что с января 2023 года с иностранцев нужно брать мзду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Проект постановления "Об утверждении ставки туристского взноса для иностранцев" появился на сайте открытых нормативно-правовых актов 23 ноября.

Маслихат Петропавловска решил утвердить ставку туристского взноса на территории областного центра в размере 5% от стоимости пребывания. Настоящее решение будет введено в действие с 1 января 2023 года.

В пояснительной записке к этому проекту говорится, что ставка утверждена на основании официальных статистических данных за 1 полугодие 2022 года в сравнении с 1 полугодием 2021 года.

"Произошло увеличение количества иностранных туристов (нерезидентов) в местах размещения за январь – июнь 2022 года на 204,3%, что согласно пункта 8 Постановления Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2021 года № 787 "Об утверждении правил уплаты туристского взноса для иностранцев" позволяет применить ставку туристского взноса в размере 5% от стоимости пребывания", - решили в городском маслихате.

Главный экономический смысл проекта – пополнение бюджета за счёт туристского взноса.