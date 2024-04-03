Порядка 380 млрд тенге предусмотрено для ремонта казахстанских ТЭЦ

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев назвал сумму, которую направят на ремонт объектов теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства заявил, что сумма достаточно большая, в районе 380 миллиардов тенге.

"Из них 361 млрд тенге направят за счет средств тарифа и собственников данных станций, остальное за счет резерва правительства по тем объектам, где необходимо вмешательство государства, где тариф не позволяет произвести необходимые работы для несения максимума нагрузок", - пояснил Алмасадам Саткалиев.

Напомним, сегодня в Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект "О теплоэнергетике". По нему компетенции и ответственность за политику в этой области будут распределены между ведомствами.

Ранее министр энергетики рассказал, стоит ли казахстанцам ждать повышения тарифов на тепло.