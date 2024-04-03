Порядка 380 млрд тенге предусмотрено для ремонта казахстанских ТЭЦ
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Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев назвал сумму, которую направят на ремонт объектов теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.
Глава ведомства заявил, что сумма достаточно большая, в районе 380 миллиардов тенге.
"Из них 361 млрд тенге направят за счет средств тарифа и собственников данных станций, остальное за счет резерва правительства по тем объектам, где необходимо вмешательство государства, где тариф не позволяет произвести необходимые работы для несения максимума нагрузок", - пояснил Алмасадам Саткалиев.
Напомним, сегодня в Мажилисе в первом чтении одобрили законопроект "О теплоэнергетике". По нему компетенции и ответственность за политику в этой области будут распределены между ведомствами.
Ранее министр энергетики рассказал, стоит ли казахстанцам ждать повышения тарифов на тепло.
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