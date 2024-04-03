Ждёт ли казахстанцев повышение тарифов на тепло - ответ Минэнерго

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса ответил на вопросы журналистов о возможном повышении тарифов на теплоэнергию, передаёт BaigeNews.kz.

Это будет зависеть от заявок предприятий, ответил Алмасадам Саткалиев. Если тарифы и будут повышать, казахстанцы, по его словам, не ощутят резкого скачка цен.

"Как только будет сформирован пул заявок компаний отрасли, мы дадим соответствующий ответ. В настоящее время в министерстве энергетики таких заявок нет. Принцип ценообразования как раз основан на том, что сначала мы аккумулируем заявки, проводим анализ на предмет их соответствия нормам, после этого даем соответствующие заключения. Что касается услуг по теплоснабжению, безусловно, там нужно повышение тарифов. В целом износ по предприятиям теплоцентралей, в частности порядка 70%, требует существенных инвестиционных вложений", - сообщил Алмасадам Саткалиев.

Последнее повышение тарифа, как отметил Саткалиев, было связано с техническим состоянием станций. То есть деньги направили на ремонт объектов и повышение уровня зарплат их персонала до среднеотраслевого. Сейчас она начинается от 180 тысяч тенге.