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Закон о теплоэнергетике: многолетние проблемы ТЭЦ обещают решить в Казахстане

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BaigeNews.kz Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00
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Фото: BaigeNews.kz

Компетенции и ответственность за политику в области теплоэнергетики будут распределены между ведомствами. Данная норма содержится в одобренном депутатами Мажилиса в первом чтении проекте закона "О теплоэнергетике", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, за Минэнерго будет закреплена функция транспортировки тепловой энергии. В настоящее время данная функция возложена на Министерство промышленности и строительства. В свою очередь, Министерство промышленности и строительства будет ответственно за системы теплоснабжения в части потребления тепловой энергии.

Законопроектом контрольные функции в тепловых сетях переходят от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

"Документом предусмотрено внедрение нового инструмента по планированию развития теплоэнергетики, который призван обеспечить плановое поступательное развитие теплоэнергетики, взаимоувязанное с планами и программами развития территорий, строительства жилья, динамики численности населения, развития промышленности и другими факторами", - сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В числе нововведений также: повышение ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики; мониторинг за всей отраслью; определение принципов тарифообразования; повышение энергоэффективности, стимулирование к развитию внедрения ВИЭ в случае экономической и технической целесообразности в систему централизованного теплоснабжения (тепловые насосы, котлы на биотопливе, избыточное тепло).

Документ также нацелен на совершенствование механизмов Единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка.

Одна из важных новелл законопроекта - усиление полномочий Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

"Немаловажным аспектом сопутствующего законопроекта является усиление контрольных функций государственного органа. Действующее на сегодня законодательство, в частности Предпринимательский кодекс ограничивает контрольные функций в целях защиты интересов бизнеса. Однако, как показала практика, отсутствие контроля в данной критически важной сфере обеспечивающей жизнедеятельность страны может служить причиной возникновения крупных аварий, ситуация в городах Экибастуз, Риддер, Темиртау и других городах являются прямым тому доказательством", - отметил Саткалиев.

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