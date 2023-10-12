Портрет банкрота составили в Казахстане

Портрет банкрота-физического лица составили в Комитете государственных доходов Минфина РК, основываясь на статистику, передаёт BaigeNews.kz.

Банкротами в Казахстане уже признаны порядка пяти тысяч граждан, из них 58 процентов мужчины и 42 процента - женщины, которые имеют просроченную задолженность более пяти лет.

Принято около 6,2 тысячи заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства.

"Средний возраст лиц, признанных банкротами, от 36 до 45 лет. Это 35 процентов из общего количества банкротов. Самому молодому - 19 лет, пожилому – 76 лет. Данная категория граждан не имеет постоянной работы и средств для погашения задолженности", - сообщили в КГД.

В ведомстве отметили, что совместно с АРРФР ведут законодательную работу по недопущению закредитованности населения. Планируется ужесточить условия получения займов, в том числе установить запрет на кредитование при имеющейся просрочке более 90 дней.