Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду

Фото: кадр из видео

На встрече с сельчанами области Абай, где сейчас бушуют лесные пожары, жители обратили внимания президента на то, как к его приезду быстро залатали асфальт. Отрывок видео с этой встречи опубликовала пресс-служба главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

"В селе Успенка никогда в жизни не было асфальта, всегда гравийка. Вот даже сейчас была ситуация, что пожарки не могли быстро ездить, потому что нет дороги. Здесь люди не знают, что такое асфальт. Когда, например, дорогу размывает, с полей идёт вода, выше полей трасса упала. Нам говорят: средств нет делать вам дорогу. А вот сейчас Вы приехали, сразу стали все ремонтировать", — рассказала Президенту одна из жительниц.

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент с быстрым ремонтом дорог.

"Так нельзя, к моему приезду вдруг начали латать дороги. Полное безобразие. Я прочитал об этом, я знаю. Будут наказаны!", — заявил Токаев.

Напомним, в данный момент Президент находится с рабочим визитом в области Абай, где масштабный лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

Касым-Жомарт Токаев лично извинился перед родными сотрудников лесничества и пообещал, что все виновные будут наказаны, заявив, что Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия.