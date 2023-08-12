Полкилометра протащил на капоте полицейских нарушитель ПДД в Кызылорде. Стражи порядка получили травмы, а злоумышленника задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 августа двумя инспекторами группы патрульной полиции Жанакорганского районного отдела полиции в целях охраны общественного порядка была остановлена автомашина, водитель которой нарушил ПДД. Полицейские в рамках закона попросили водителя выйти из машины и предъявить документы, однако тот не подчинившись их законным требованиям, попытался оставить место происшествия. Водитель вел себя очень агрессивно и не реагировал на требования полицейских.

Кроме этого, он снял государственные номера своего авто. Не подчиняясь требованиям полицейских, он полкилометра протащил на капоте своей машины полицейских. Так, 22-летний житель Жанакорганского района, не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление. В результате сотрудники полиции получили травмы различной степени тяжести.

"По данному факту проводится досудебное расследование по п. 1. ч. 4. ст. 380 УК РК. Назначены соответсвующие экспертизы. Водитель взят под стражу. Автомашина водворена на штрафстоянку. Согласно ст. 380 УК РК за применение насилия не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнен-ием им своих служебных обязанностей подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Предупреждаем, что в настоящее время исключена практика прекращения за примирением сторон уголовных дел по фактам оскорбления, неповиновения и применения насилия в отношение сотрудников полиции", – отметил начальник департамента полиции Кызылординской области Махсудхан Аблазимов.

Стоит отметить, что с начала года в Кызылординской области зарегистрировано шесть фактов сопротивления сотрудникам полиции. В рамках закона по каждому делу приняты соответствующие решения. Расследование преступлений, связанных с оскорблением, неповиновением и применением насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих должностных обязанностей, находится на особом контроле начальника Департамента полиции Кызылординской области.