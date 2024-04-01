Полиция задержала жителя ЗКО, ранившего спасателя

Полицейские по “горячим следам” задержали жителя поселка Жалпактал Казталовского района, нанесшего ножевые ранения сотруднику отдела чрезвычайных ситуации, который находился при исполнении своих служебных обязанностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По данному факту начато досудебное расследование. Правонарушитель водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Стоит отметить, на сегодня в городе Уральск и пяти районах области в связи с весенним паводком объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Местные исполнительные органы, представители ЧС и полиция принимают комплексные меры по откачке затопленных объектов и спасению людей. В противопаводковых работах задействовано 919 сотрудников и 132 единицы техники, из них свыше 700 полицейских.

Ранее сообщалось, неизвестный нанес два ножевых ранения 26-летнему спасателю в ЗКО.