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Ножевые ранения получил 26-летний спасатель

Сегодня, 09:37
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 09:37
Сегодня, 09:37
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Фото: gov.kz

Два ножевых ранения получил 26-летний спасатель. Инцидент произошел накануне вблизи поселка Жалпактал Казталовского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Инцидент произошел накануне вблизи поселка Жалпактал Казталовского района. По оперативным данным, в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям, на берегу р. Караозен был ранен сержант гражданской защиты 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди.

"Пациент находится под наблюдением медиков. По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Нож был оставлен на месте происшествия, а после изъят полицией", - добавили в МЧС.

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