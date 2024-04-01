Ножевые ранения получил 26-летний спасатель

Два ножевых ранения получил 26-летний спасатель. Инцидент произошел накануне вблизи поселка Жалпактал Казталовского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Инцидент произошел накануне вблизи поселка Жалпактал Казталовского района. По оперативным данным, в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям, на берегу р. Караозен был ранен сержант гражданской защиты 1998 года рождения", - говорится в сообщении.

В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди.

"Пациент находится под наблюдением медиков. По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Нож был оставлен на месте происшествия, а после изъят полицией", - добавили в МЧС.

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