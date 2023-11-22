Полицейские Семея разыскивают и штрафуют за плевки на улице
Сегодня, 07:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:52Сегодня, 07:52
86Фото: BaigeNews.kz
В Семее активно штрафуют за плевки на улице. Полицейские вышли в специальный рейд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Наказывать будут и тех, кто бросает на улице окурки, шелуху от семечек, справляет нужду в общественном месте. Мобильные группы работают круглосуточно. Нарушителей вычисляют и с помощью камер наблюдения. Уже зарегистрировано больше 700 нарушений.
"60 фактов мелкого хулиганства, в том числе и за выброс окурков и плевки. В соответствии со статьёй 434 Кодекса об административных правонарушениях уже ужесточена ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере более 60 тысяч тенге или от пяти до 10 суток ареста", - сказала пресс-секретарь департамента полиции Абайской области Дина Амренова.
Самое читаемое
- Преподаватель домогался студентки медуниверситета в Астане
- В 2024 году будет изменён процесс назначения пенсий – Багдат Мусин
- Курьеры в Алматы придумали, как обмануть работодателей
- В Шымкенте практикуют новый метод строительства автодорог
- Дело о вымогательстве в Щучинске: трое обвиняемых получили сроки