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Полицейские осуждены за пытки утюгом в период январских событий
В Талдыкоргане городской суд вынес приговор в отношении пяти полицейских, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы суда, 6 января 2022 года сотрудники полиции в здании департамента полиции Талдыкоргана, переодевшись в гражданскую одежду, "умышленно причинили физические и психические страдания в отношении лиц, подозреваемых в нападении на здание ДП, хищении оружия и боеприпасов с целью получении признательных показаний. Увечья различного характера получили 23 потерпевших.
Потерпевшие простили подсудимых и просили суд не лишать их свободы. Подсудимые свою вину признали в полном объёме и просили назначить условное наказание.
Законом за данное преступление предусмотрено наказание от трёх до семи лет лишения свободы. С учётом смягчающих обстоятельств (полное признание вины, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении обвиняемых малолетних детей) и при наличии отягчающих обстоятельств (совершение уголовного правонарушения в условиях ЧП и нарушение принятой ими присяги) суд назначил полицейским от трёх до четырёх лет тюрьмы с лишением права занимать должность в правоохранительных органах сроком на три года. Все осуждённые лишены специальных званий сотрудников полиции.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Генеральная прокуратура сообщала, что в Талдыкоргане с 7 по 17 января 2022 года полицейские применяли пытки к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков. Подозреваемыми по статье 146 Уголовного кодекса признаны пять сотрудников полиции, в числе которых трое сотрудников управления криминальной полиции, один инспектор управления административной полиции и один сотрудник СОБР.
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