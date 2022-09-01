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Полицейские навестили в больнице Алматы младенца, которого спасли из уличного туалета
Алматинские полицейские, спасшие новорождённого ребёнка из уличного туалета, навестили его в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Капитан полиции Нуржан Шатунов и лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев навестили в больнице спасённого малыша. По словам врачей, его состояние стабильно тяжёлое.
"Мы знаем, что за жизнь Батыра, так мы его назвали с коллегами, борются лучшие врачи. Спасибо им большое. Он сейчас в реанимации. Мы привезли малышу средства первой необходимости. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни", — отметил участковый инспектор по делам несовершеннолетних Управления полиции Турксибского района Нуржан Шатунов.
О 17-летней матери ребёнка известно, что её в 25 августа в 1:42 бригада скорой помощи привезла в городскую клиническую больницу №4. После осмотра гинекологом, проведения лабораторных и инструментальных исследований выставлен диагноз "Неполный внебольничный инфицированный выкидыш в сроке 21-22 недели". По словам мамы 17-летней девушки, она не знала о беременности своей дочери.
Ребёнок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи 25 августа в 6:53.
Младенца из туалета достали полицейские. Глубокой ночью они получили сообщение о том, что у несовершеннолетней произошёл выкидыш, выехали на место происшествия. Участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов узнал, что до случившегося пациентка была в уличном туалете. Заглянув внутрь, он увидел ребёнка, подававшего признаки жизни, и вместе с напарником достал новорождённого.
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