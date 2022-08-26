О состоянии найденного в туалете младенца рассказали врачи в Алматы

Фото: dkb-lnr.ru

Медики сообщили о состоянии новорождённого, найденного в уличном туалете в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения.

"Ребёнок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи 25 августа в 6:53 в сопровождении бригады скорой медицинской помощи. Госпитализирован в отделение реанимации новорождённых. На данный момент состояние очень тяжёлое за счёт переохлаждения организма. Получает интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

О 17-летней матери ребёнка известно, что её в 25 августа в 1:42 бригада "скорой" привезла в городскую клиническую больницу №4. После осмотра гинеколога и проведения лабораторных и инструментальных исследований выставлен диагноз: "Неполный внебольничный инфицированный выкидыш в сроке 21-22 недели".

Молодая мать госпитализирована в отделение гинекологии. Её состояние на данный момент средней степени тяжести.

"Стабильная. Гемодинамика стабильная. Лечение и обследование получает в полном объёме согласно клиническому протоколу", - добавили в управлении.

Напомним, младенца в туалете обнаружили полицейские. Глубокой ночью они получили сообщение о том, что у несовершеннолетней произошёл выкидыш, выехали на место происшествия, чтобы осмотреть его, и задались вопросом - где плод?

Родственники девушки об этом не беспокоились. А участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов узнал, что до случившегося пациентка была в уличном туалете. Заглянув внутрь, он увидел ребёнка, подававшего признаки жизни, и вместе с напарником достал новорождённого.