Лента новостей
- Бомбоубежища отремонтируют в Алматы 17:30 7
- Глава государства принял членов национального курултая 17:22 55
- Умирзак Шукеев подал в отставку с поста акима 17:12 146
- Худшие регионы и медорганизации по жалобам казахстанцев назвала глава Минздрава 16:59 103
- О состоянии найденного в туалете младенца рассказали врачи в Алматы 16:50 141
- 18 лет лишения свободы получили организаторы финансовых пирамид в Актобе 16:37 129
- Каким будет курс доллара в 2023 году. Прогноз участников рынка 16:30 242
- Приостановлена работа call-центра "Астана Су Арнасы" 16:19 214
- Три урока по 35 минут будут заниматься казахстанские первоклашки в сентябре 16:12 210
- Как будут работать ЦОНы Казахстане в праздничные дни 15:59 218
- Каждый четвёртый депозит казахстанцы открывают в иностранной валюте 15:54 222
- Количество автобусов на газе увеличат в Алматы в 2023 году 15:37 290
- Нарушитель обстрелял пограничников в Алматинской области 15:35 830
- В столице впервые прошёл марафон для людей с особыми физическими потребностями 14:56 289
- Экспертизу аварийной школы в Алматинской области поручил провести министр просвещения 14:49 265
- 13 дней в седле: в Казахстане пройдет первый республиканский конный марафон 14:24 488
- 76 миллионов тенге получили казахстанские школьники-призёры международных олимпиад 14:23 411
- От -2 до +39: какая погода ждёт казахстанцев в следующие три дня 13:34 346
- Разработчики Ashyq придумали приложение для контроля продажи топлива на АЗС 12:53 382
- Уголовное дело после публикации в соцсетях завели о жестоком обращении с животными 12:46 385
- Стали известны имена сенаторов от областей Абай, Жетісу и Ұлытау 12:43 641
- Страны ЕАЭС должны ограничивать взаимную торговлю не в ущерб коллегам - Смаилов 12:38 169
- Осуждённая за хищения экс-глава статагентства Анар Мешимбаева выпустила книгу 12:18 974
- Формировать внутри ЕАЭС обменный курс нацвалют без оглядки на доллар предлагает Смаилов 12:12 512
- Системные проблемы в работе СПК "Тараз" выявил антикор 12:08 410
- В Алматы изымаются участки под разбивку новых скверов 11:34 606
- Стоимость такси в Казахстане: еще не Швейцария, но уже не Беларусь - аналитики 11:20 454
- Американцу вернули украденный велосипед в Нур-Султане 11:15 351
- Воровал всю ночь и спровоцировал смертельное ДТП автоугонщик в Алматы 10:59 2210
- 19 тонн коммерческого груза под видом почтовых посылок пытались ввезти в Казахстан 10:51 387
- Токаев выступит с посланием народу Казахстана 10:36 530
- В Казахстане стартовал приём заявок на участие в Национальной премии UMAI 10:36 241
- Рынок горел в Туркестанской области 10:32 412
- Мошенники используют бренд "КазМунайГаза". Возбуждено уголовное дело 10:30 404
- Школьников с нарушением зрения и интеллекта обеспечили специальными учебниками в Карагандинской области 10:07 246
- Кукушкин не вышел в полуфинал теннисного турнира US Open 09:35 242
- Мог раздавать госимущество родственникам — Антикор о деле бывшего министра культуры Мухамедиулы 09:16 2598
- 664 казахстанца заразились коронавирусом за сутки — МВК 08:32 439
- Более 600 видов кружков и секций работают для детей в Акмолинской области 07:34 360
- "Я была зомбирована": пенсионерка взяла кредит после звонка мошенников в Караганде 06:22 836
- Схемы движения автобусных маршрутов изменят в Алматы 05:13 500
- Белый цвет Иртыша напугал жителей Усть-Каменогорска 04:19 876
- Гранату нашли в парке в Петропавловске 03:46 401
- Lexus столкнулся с верблюдом в Атырауской области 02:28 527
- Солдат попал в психбольницу через 10 дней после присяги в Уральске: подробности истории 01:16 2414
- Как вырастить в Казахстане футболистов мирового уровня, рассказали герои проекта "20:22" 00:13 438
- Отец с девятилетним сыном утонули в Атырау 25.08.2022 1059
- Почему Конституции нужно постоянно меняться - мнения экспертов 25.08.2022 436
- Часть услуг "Казпочты" будет недоступна в праздничные дни в Казахстане 25.08.2022 669
- Ключи от 15 новых автобусов вручили акмолинским школам 25.08.2022 572
- Вырастет ли цена на уголь осенью, рассказали эксперты 25.08.2022 493
- Аккредитацию наблюдателей на выборах упростили в Казахстане 25.08.2022 509
- Воспитанники детдомов Павлодарской области отдохнули в Актау и Нур-Султане 25.08.2022 450
- Информацию о госпитализации в психушку 10 военнослужащих прокомментировали в Нацгвардии 25.08.2022 1241
- Использование нацвалют при взаимной торговле обсуждают главы правительств стран ЕАЭС в Кыргызстане 25.08.2022 392
- Рукопись первого текста Конституции РК представили на выставке в Нур-Султане 25.08.2022 373
- Арман Давлетьяров намерен передать дом своей матери под мечеть 25.08.2022 2549
- Дефицит авиатоплива: МИИР РК намерено исключить посредников при поставках 25.08.2022 382
- Призы от министра обороны получат победители конкурса на лучший ролик для TikTok 25.08.2022 479
- Военнослужащие из Казахстана выиграли еще один конкурс на АрМИ-2022 25.08.2022 726
- Какие новые партии появятся в Казахстане, рассказал глава Минюста 25.08.2022 671
- Какой будет погода в Казахстане 26 августа 25.08.2022 424
- Дело LRT: защита обвиняемых заявила о новых подробностях 25.08.2022 1008
- Как производится оплата за проезд по дорогам в Казахстане 25.08.2022 673
- Почти 40 миллионов тенге выручки и пенсии похитили сотрудницы "Казпочты" в ЗКО 25.08.2022 470
- На АЗС будут вести учёт продаваемого каждому водителю дизтоплива 25.08.2022 384
- Бультерьер напал на детей в Актобе 25.08.2022 484
- Завершено расследование дела в отношении Карима Масимова 25.08.2022 3086
- Новорожденного спасли полицейские из уличного туалета в Алматы 25.08.2022 1000
- Младенцу с редкой патологией сердца сделали операцию в Караганде 25.08.2022 605
- 279 единиц медтехники в больнице Жезказгана работали без поверки 25.08.2022 634
- Поликлиника Нур-Султана заплатила 140 000 тенге инвалиду за волокиту с документами 25.08.2022 627
- Нехватка дизеля: продажи на АЗС выросли в 2,5 раза 25.08.2022 848
- Холдинг "Байтерек" объяснил выплату членам правления 290 миллионов тенге 25.08.2022 1244
- Нацбанк сообщил о начале продаж коллекционных монет TILASHAR 25.08.2022 634
- Кибермошенник украл зарплаты 76 учителей в Туркестанской области 25.08.2022 584
- В Минэнерго озвучили прогноз цен на нефть в ближайшие два года 25.08.2022 718
- Завершена реорганизация двух министерств - Аймагамбетов 25.08.2022 678
- Астанчан просят проголосовать за или против разрешения всем водителям ездить по Bus Lane 25.08.2022 714
- Чисто там, где Азат. Житель Петропавловска совместил хобби с общественной пользой 25.08.2022 1011
О состоянии найденного в туалете младенца рассказали врачи в Алматы
Медики сообщили о состоянии новорождённого, найденного в уличном туалете в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения.
"Ребёнок поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи 25 августа в 6:53 в сопровождении бригады скорой медицинской помощи. Госпитализирован в отделение реанимации новорождённых. На данный момент состояние очень тяжёлое за счёт переохлаждения организма. Получает интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения", – сообщили в пресс-службе ведомства.
О 17-летней матери ребёнка известно, что её в 25 августа в 1:42 бригада "скорой" привезла в городскую клиническую больницу №4. После осмотра гинеколога и проведения лабораторных и инструментальных исследований выставлен диагноз: "Неполный внебольничный инфицированный выкидыш в сроке 21-22 недели".
Молодая мать госпитализирована в отделение гинекологии. Её состояние на данный момент средней степени тяжести.
"Стабильная. Гемодинамика стабильная. Лечение и обследование получает в полном объёме согласно клиническому протоколу", - добавили в управлении.
Напомним, младенца в туалете обнаружили полицейские. Глубокой ночью они получили сообщение о том, что у несовершеннолетней произошёл выкидыш, выехали на место происшествия, чтобы осмотреть его, и задались вопросом - где плод?
Родственники девушки об этом не беспокоились. А участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов узнал, что до случившегося пациентка была в уличном туалете. Заглянув внутрь, он увидел ребёнка, подававшего признаки жизни, и вместе с напарником достал новорождённого.
-
Hype news
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3030
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25089
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7600
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1223
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4700
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1500
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18281
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3251
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4066
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2456
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8016
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3384
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2208
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2241
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 5924
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2381
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2036
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4479
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2300
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 9820
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2089
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2188
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2084
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4521
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2271
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2700
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3333
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4256
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4049
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3721
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 4834
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4750
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4515
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 4784
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7083
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10672
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6354
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7218
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6619
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10005
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 5941
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6495
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8674
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7216
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7126
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6486
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8293
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6705
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16210
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 8798
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8138
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8468
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 8842
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8113
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8204
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8598
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9903
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8356
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9791
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13024
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8377
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 9904
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 7911
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7724
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8481
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8673
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7633
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9003
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7394
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 8985
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15725
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7719
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8731
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8712
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19684
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9558
- Село под Костанаем осталось без кур из-за неизвестной болезни 19.06.2022 8587
- Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на узбекской свадьбе 19.06.2022 9953
- Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза 19.06.2022 8841
- Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки 18.06.2022 8311
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6624
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 5901
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 5988
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6236
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5679
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9697
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6397
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8346
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9271
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9295
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 6926
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7064
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21681
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8005
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9903
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7205
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8610
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9196
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10154
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8624
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10613
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10048
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11152
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11367
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27597
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11752
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12499
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12497
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12254
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13251
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20789
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12684
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 19892
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30268
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14412
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17551
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18589
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20885
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 16888
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18083
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16171
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16343
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16140
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31719
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 17990
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16726
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20749
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20661
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 20920
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20051
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20300
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22445
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23063
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21622
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21236
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22123
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21560
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 20902
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22486
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21564
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21827
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23441
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24610
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24052
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23393
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25452
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23053
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25807
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23573
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54372
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25073
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24247
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25015
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23925
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 23935
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24127
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 23977
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24701
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24270
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25398