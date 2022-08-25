Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


  • Главная
  • Новости
  • Новорожденного спасли полицейские из уличного туалета в Алматы
pixabay.com Сегодня, 15:56
382
Фото: pixabay.com

Новорожденного спасли полицейские из уличного туалета в Алматы

Младенца, упавшего в уличный туалет, спасли полицейские Турксибского района Алматы, сообщает сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Глубокой ночью полицейские получили сообщение о том, что у несовершеннолетней произошел самопроизвольный выкидыш, она была госпитализирована в одну из больниц города.

"После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. Задался вопросом: “где плод?” У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посвятив фонариком внутрь, увидел ребенка. Он дышал. …Мы быстро разобрали пол туалета. Мой коллега – Газиз спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда малыш заплакал. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали. Быстро передали мальчика врачам", – рассказал подробности спасения новорожденного участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов.

По словам мамы 17-летней девушки, она не знала о беременности своей дочери.

Полицейские начали расследование.

"Мы справились о состоянии ребенка. Он сейчас в реанимации под наблюдением врачей. Уже самостоятельно дышит – все мои коллеги, кто принимал участие в спасении мальчика, очень обрадовались этой новости. Значит, будет жить. Он ведь с самого рождения боролся за свою жизнь. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть растет счастливым. Я – отец трех мальчиков. Поэтому эта история не оставила меня равнодушным. За судьбой спасенного малыша мы с коллегами обязательно будем внимательно следить и, по возможности, принимать в ней участие", – рассказал Шатунов.

 

Polisia.kz
2/1
Видео: Polisia.kz
Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#новорожденный #Алматы #происшествие
Сегодня, 15:56
382
Журналист

Рекомендуем

Наверх