Новорожденного спасли полицейские из уличного туалета в Алматы

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Младенца, упавшего в уличный туалет, спасли полицейские Турксибского района Алматы, сообщает сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Глубокой ночью полицейские получили сообщение о том, что у несовершеннолетней произошел самопроизвольный выкидыш, она была госпитализирована в одну из больниц города.

"После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. Задался вопросом: “где плод?” У матери девушки узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете. Внутри я обнаружил следы крови. Посвятив фонариком внутрь, увидел ребенка. Он дышал. …Мы быстро разобрали пол туалета. Мой коллега – Газиз спустился вниз, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его оттуда. Тогда малыш заплакал. В этот момент мы все находились в тревожном состоянии, переживали. Быстро передали мальчика врачам", – рассказал подробности спасения новорожденного участковый инспектор по делам несовершеннолетних УП Турксибского района Нуржан Шатунов.

По словам мамы 17-летней девушки, она не знала о беременности своей дочери.

Полицейские начали расследование.