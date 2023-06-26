Поиск конопляных плантаций на территории Казахстана ведут из космоса

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Космический мониторинг помогает обнаружить на территории Казахстана плантации конопли, а также выявляет способы вывоза наркосодержащих растений из южных регионов страны, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в МВД.

"Данные дистанционного зондирования Земли позволяют получать независимую и актуальную информацию о процессах на поверхности планеты и использовать их, в том числе, для обнаружения ареалов произрастания наркосодержащих растений . Обладая собственной космической системой, АО "Казахстан Гарыш Сапары" ведет целенаправленную и планомерную работу для внедрения космических технологий в повседневную деятельность государственных органов и организаций", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимо отметить, что возможности космического зондирования сегодня применяются во многих сферах. К примеру, активно ведется мониторинг эффективности пастбищ в сельском хозяйстве, определение изменения количество популяций животных, очаги пожаров.

"Места посадки наркосодержащих растений выращивают вдали от доступности человека и всеми возможными способами маскируют поля суховеями и деревьями. По космическим снимкам заросли Cannabis хорошо распознаются в летний период, когда доминирующие в растительном покрове эфемеры и эфемероиды высыхают. По результатам полевых исследований выявлена закономерность приуроченности естественных зарослей к участкам с близким залеганием грунтовых вод и эродированной поверхностью почв", - ррассказалив "Казахстан Гарыш Сапары".

Космическое зондирование с 2018 года применяется в раскрытии уголовных дел по сбыту и распространению наркотиков.