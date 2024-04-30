Подтопления 28 населённых пунктов удалось избежать в ВКО

Восточно-Казахстанский филиал "Казводхоза" предотвратил подтопление 28 населённых пунктов, в которых проживают более 37 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz.

В водохранилищах были подготовлены свободные ёмкости для принятия паводковых вод, а для отвода воды в реки возведены 10 дамб. Также организован отвод воды по каналам. Кроме того, прошла механическая очистка 10 магистральных каналов общей протяжённостью 20 километров.

Тем временем на юге и на западе страны идёт подготовка к поливному сезону. Министерство водных ресурсов проводит очистку поливных сетей в шести областях для улучшения подачи воды на сельскохозяйственные поля.

В частности, идёт очистка поливных сетей Большого Алматинского канала имени Конаева, а также поливных сетей в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях и в области Жетысу.

На сегодня очищены более 390 километров каналов из планируемых в этом году 564 километров.

Также запланирован ремонт 74 гидротехнических сооружений в востми регионах Казахстана: области Жетысу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской областях, ЗКО и ВКО.