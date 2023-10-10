Подробности о гибели военнослужащего Нацгвардии рассказали в МВД

Стали известны первые подробности о гибели военнослужащего Нацгвардии в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, 9 октября в час ночи военнослужащий по призыву воинской части 6636 Национальной гвардии рядовой Султанов, будучи в составе дежурного подразделения, совершил огнестрельное ранение в голову из штатного оружия и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Центральным региональным военно-следственным управлением МВД начато досудебное расследование по статье 105 УК, то есть доведение до самоубийства, которое поручено следственно-оперативной группе из числа наиболее опытных сотрудников. Проведены неотложные следственные действия, связанные с осмотром места происшествия, назначением судебно-медицинской экспертизы, выемкой вещественных доказательств, в том числе мобильного телефона погибшего и записей с камер видеонаблюдения", - сообщил начальник военно-следственного департамента МВД РК Серикбай Кусаинов.

Установлено, что рядовой Султанов на месте происшествия находился один.

"Проводятся допросы сослуживцев рядового, его командиров, других лиц, назначен ряд комплексных экспертных исследований, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Будут проверены доводы потерпевшей стороны. По результатам предварительного следствия будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на особом контроле", – уточнил Кусаинов.

Ранее сообщалось о том, что молодой человек был призван на службу из Темиртау.