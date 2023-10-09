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Солдат застрелился в воинской части в Астане

Сегодня, 16:41
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Военнослужащий выстрелил себе в голову в части №6636, расположенной в Астане. Молодой человек скончался, передаёт BaigeNews.kz

Инцидент прокомментировали в Национальной гвардии РК.

"9 октября около 1:20 военнослужащий в/ч 6636, призванный из Темиртау, находясь в составе дежурного подразделения, допустил огнестрельное саморанение в голову из штатного оружия, несовместимое с жизнью. Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование", - сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Иную информацию в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашают в интересах следствия.

 

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