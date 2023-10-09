Солдат застрелился в воинской части в Астане

Инцидент прокомментировали в Национальной гвардии РК.

"9 октября около 1:20 военнослужащий в/ч 6636, призванный из Темиртау, находясь в составе дежурного подразделения, допустил огнестрельное саморанение в голову из штатного оружия, несовместимое с жизнью. Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование", - сообщили в пресс-службе Нацгвардии.